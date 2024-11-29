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Атака дронів по Одещині: 7 поранених, вирували пожежі, пошкоджено житло, припортова інфраструктура

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 листопада 2024, 11:05
Атака дронів по Одещині: 7 поранених, вирували пожежі, пошкоджено житло, припортова інфраструктура
Фото: Нацполіція

У ніч на 29 листопада російські війська атакували безпілотниками Одеську область, у результаті чого постраждали семеро мешканців, також ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі області.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, Одеська обласна прокуратура у Telegram, Національна поліція

Пряма мова Кіпера: "Внаслідок обстрілу семеро осіб отримали поранення. Чотирьох постраждалих ушпиталено, серед них одна жінка у важкому стані, інші — у стані середнього ступеню тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці".

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Деталі: Повідомляється, що у трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі, залізнична інфраструктура, надвірні споруди, газова труба та автомобіль.

 

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Одеська областьжертвибезпілотникивійна
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