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Атака дронов по Одесской области: 7 раненых, бушевали пожары, повреждено жилье, припортовая инфраструктура

Станислав ПогориловПятница, 29 ноября 2024, 11:05
Атака дронов по Одесской области: 7 раненых, бушевали пожары, повреждено жилье, припортовая инфраструктура
Фото: Нацполиция

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область, в результате чего пострадали семь жителей, также враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре области.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, Одесская областная прокуратура в Telegram, Национальная полиция

Прямая речь Кипера: "В результате обстрела семь человек получили ранения. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести. Трем раненым оказана помощь на месте".

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Детали: Сообщается, что в трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, надворные постройки, газовая труба и автомобиль.

 

На местах событий работают все соответствующие службы. Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Одесская областьжертвыбеспилотникивойна
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