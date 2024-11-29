Меркель закликала Україну шукати також і дипломатичні рішення для припинення війни

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Україну та її прихильників розглянути серед іншого і дипломатичні шляхи припинення війни, розв'язаної Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням агентство DPA

Деталі: У розмові з журналісткою Меркель наполягала, що Росія не повинна виграти цю війну, бо "це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну".

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Вона також заявила, що як канцлерка зробила все можливе, щоб запобігти такій ескалації.

Загарбницьку війну Росії проти України вона назвала кричущим порушенням міжнародного права, але зазначила, що "потрібно завжди паралельно розглядати дипломатичні рішення".

За словами Меркель, їх не потрібно обговорювати просто зараз, а тоді, коли настане відповідний час. Водночас вона не уточнили, коли такий час може настати.

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Меркель наголосила, що підтримує все, що німецький уряд робить для України, і припустила, що Україні буде нелегко перемогти Росію.

Передісторія:

Нещодавно канцлерка випустила свої мемуари в Німеччині, із чим пов’язана її активна присутність у медіа після майже трьох років мовчання.

У нещодавньому інтерв’ю Spiegel Меркель заявила, що Путін на початку свого президентства не мав наміру напасти на Україну, а його план окреслився з роками, у тому числі з огляду на поведінку Заходу.

Вона також обурилась, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні.

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