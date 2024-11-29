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Меркель призвала Украину искать также и дипломатические решения для прекращения войны

Ирина Балачук, Кристина БондареваПятница, 29 ноября 2024, 11:19
Меркель призвала Украину искать также и дипломатические решения для прекращения войны
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Фото Getty images

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину и ее сторонников рассмотреть среди прочего и дипломатические пути прекращения войны, развязанной Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA 

Детали: В разговоре с журналисткой Меркель настаивала, что Россия не должна выиграть эту войну, потому что "это не только в интересах Украины, но и в наших интересах, чтобы Путин не выиграл эту войну".

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Она также заявила, что как канцлер сделала все возможное, чтобы предотвратить такую эскалацию.

Захватническую войну России против Украины она назвала вопиющим нарушением международного права, но отметила, что "нужно всегда параллельно рассматривать дипломатические решения".

По словам Меркель, их не нужно обсуждать прямо сейчас, а тогда, когда наступит подходящее время. В то же время она не уточнила, когда такое время может наступить.

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Меркель подчеркнула, что поддерживает все, что немецкое правительство делает для Украины, и предположила, что Украине будет нелегко победить Россию.

Предыстория:

  • Недавно канцлер выпустила свои мемуары в Германии, с чем связано ее активное присутствие в медиа после почти трех лет молчания.
  • В недавнем интервью Spiegel Меркель заявила, что Путин в начале своего президентства не намеревался напасть на Украину, а его план обозначился с годами, в том числе учитывая поведение Запада.
  • Она также возмутилась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине.

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МеркельУкраинапереговорыРосcия
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