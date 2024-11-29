"Крила" розвідників наздогнали російський "Зоопарк": знищено коштовну РЛС

Головне управління розвідки поділилося кадрами знищення коштовного радіолокаційного комплексу ворога – "Зоопарк".

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Воїни підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів "Зоопарк".

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За даними розвідників, вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень.

Вказано, що для знищення російського "Зоопарку" розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень.

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Дані про напрямок та часові рамки ефективної бойової роботи не розкриваються.

Дослівно: "Співвідношення ― 1 : 10 000. Продовжуємо боротьбу!".