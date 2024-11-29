"Крылья" разведчиков догнали российский "Зоопарк": уничтожена ценная РЛС
Пятница, 29 ноября 2024, 11:48
Главное управление разведки поделилось кадрами уничтожения ценного радиолокационного комплекса врага - "Зоопарк".
Источник: ГУР МОУ
Детали: Воины подразделения "Крила", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "Зоопарк".
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По данным разведчиков, стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен.
Указано, что для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона, стоимостью 100 тысяч гривен.
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Данные о направлении и временные рамки эффективной боевой работы не раскрываются.
Дословно: "Соотношение - 1 : 10 000. Продолжаем борьбу!".