Двоє школярів на замовлення "куратора" підпалили поліцейське авто – НПУ
Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які на замовлення "куратора" підпалили поліцейський автомобіль – обіцяних грошей підлітки не отримали, а нині їм загрожує до 10 років в’язниці.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Подія сталася вночі 29 листопада у селищі Єланець, що на Миколаївщині.
Дослівно поліція: "Зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили службове авто правоохоронців, що було припарковане на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили і загасили працівники поліції. Автомобіль зазнав незначних пошкоджень".
Деталі: Паліїв знайшли і затримали. Ними виявились двоє учнів місцевого навчального закладу.
Правоохоронці з’ясували, що через один із месенджерів із 16-річним хлопцем зв’язався невідомий, і запропонував за гроші спалити спецтранспорт поліції. Юнак на це погодився та підшукав спільника. Школярі разом купили паливно-мастильні матеріали, розвідали обстановку та вночі підпалили авто.
Свої дії вони зняли на відео, як доказ виконаної на замовлення роботи.
"Відеозвіт зловмисники відправили куратору, втім той видалив переписки та залишив виконавців без обіцяної грошової винагороди", – повідомили у поліції.
Правоохоронці нагадали, що такі відео потім показують у російських медіа, щоб дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція.
З місця події та у фігурантів поліцейські вилучили пляшку з легкозаймистою рідиною, телефони та інші докази. Хлопцям оголосили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ.
"За підпал автомобіля, вчинений за попередньою змовою групою осіб, юнакам загрожує до 10 років ув’язнення", – підсумували у поліції.