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Двоє школярів на замовлення "куратора" підпалили поліцейське авто – НПУ

Ірина БалачукП'ятниця, 29 листопада 2024, 12:15
Двоє школярів на замовлення куратора підпалили поліцейське авто – НПУ
Фото поліції

Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які на замовлення "куратора" підпалили поліцейський автомобіль – обіцяних грошей підлітки не отримали, а нині їм загрожує до 10 років в’язниці.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Подія сталася вночі 29 листопада у селищі Єланець, що на Миколаївщині.

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Дослівно поліція: "Зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили службове авто правоохоронців, що було припарковане на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили і загасили працівники поліції. Автомобіль зазнав незначних пошкоджень".

Деталі: Паліїв знайшли і затримали. Ними виявились двоє учнів місцевого навчального закладу. 

Правоохоронці з’ясували, що через один із месенджерів із 16-річним хлопцем зв’язався невідомий, і запропонував за гроші спалити спецтранспорт поліції. Юнак на це погодився та підшукав спільника. Школярі разом купили паливно-мастильні матеріали, розвідали обстановку та вночі підпалили авто. 

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фото поліції 

Свої дії вони зняли на відео, як доказ виконаної на замовлення роботи. 

"Відеозвіт зловмисники відправили куратору, втім той видалив переписки та залишив виконавців без обіцяної грошової винагороди", – повідомили у поліції.

Правоохоронці нагадали, що такі відео потім показують у російських медіа, щоб дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція.

З місця події та у фігурантів поліцейські вилучили пляшку з легкозаймистою рідиною, телефони та інші докази. Хлопцям оголосили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ. 

 
фото поліції

"За підпал автомобіля, вчинений за попередньою змовою групою осіб, юнакам загрожує до 10 років ув’язнення", – підсумували у поліції.

Миколаївська областьполіціяпожежа
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