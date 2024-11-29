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Двое школьников по заказу "куратора" подожгли полицейское авто – НПУ

Ирина БалачукПятница, 29 ноября 2024, 12:15
Двое школьников по заказу куратора подожгли полицейское авто – НПУ
Фото полиции

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые по заказу "куратора" подожгли полицейский автомобиль – обещанных денег подростки не получили, а сейчас им грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: Нацполиция

Детали: Событие произошло ночью 29 ноября в поселке Еланец, что на Николаевщине.

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Дословно полиция: "Злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебное авто правоохранителей, которое было припарковано на стоянке возле админздания. Пожар сразу обнаружили и потушили сотрудники полиции. Автомобиль получил незначительные повреждения".

Детали: Поджигателей нашли и задержали. Ими оказались двое учеников местного учебного заведения.

Правоохранители выяснили, что через один из мессенджеров с 16-летним парнем связался неизвестный, и предложил за деньги сжечь спецтранспорт полиции. Юноша на это согласился и подыскал сообщника. Школьники вместе купили горюче-смазочные материалы, разведали обстановку и ночью подожгли авто.

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фото полиции 

Свои действия они сняли на видео, как доказательство выполненной по заказу работы.

"Видеоотчет злоумышленники отправили куратору, впрочем, тот удалил переписку и оставил исполнителей без обещанного денежного вознаграждения", – сообщили в полиции.

Правоохранители напомнили, что такие видео потом показывают в российских медиа, чтобы дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция.

С места происшествия и у фигурантов полицейские изъяли бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, телефоны и другие доказательства. Парням объявили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УКУ.

 
фото полиции

"За поджог автомобиля, совершенный по предварительному сговору группой лиц, юношам грозит до 10 лет заключения", – подытожили в полиции.

Николаевская областьполицияпожар
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