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В результаті диверсії ГУР на Курщині згорів позашляховик із безпілотниками – джерела

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 листопада 2024, 13:07
В результаті диверсії ГУР на Курщині згорів позашляховик із безпілотниками – джерела
скриншот

Українські партизани у місті Рильськ Курської області виявили місце дислокації російського екіпажу безпілотних комплексів та влаштували вдалу диверсію.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у Силах безпеки і оборони

Деталі: За словами джерел УП, екіпаж противника помітили під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками в середу 27 листопада, а вже під ранок четверга, внаслідок успішних диверсійних дій позашляховик разом з цінним майном було спалено.

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За даними УП, це – успішна операція Головного управління розвідки Міноборони.

ГУРдиверсантиКурська область війна
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