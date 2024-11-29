В результаті диверсії ГУР на Курщині згорів позашляховик із безпілотниками – джерела

Українські партизани у місті Рильськ Курської області виявили місце дислокації російського екіпажу безпілотних комплексів та влаштували вдалу диверсію.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у Силах безпеки і оборони

Деталі: За словами джерел УП, екіпаж противника помітили під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками в середу 27 листопада, а вже під ранок четверга, внаслідок успішних диверсійних дій позашляховик разом з цінним майном було спалено.

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ГУР влаштувало успішну диверсію в тилу ворога на Курщині.

відео - джерела УП у Силах безпеки і оборони pic.twitter.com/a0lgodfBMw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 29, 2024

За даними УП, це – успішна операція Головного управління розвідки Міноборони.