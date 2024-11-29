В результате диверсии ГУР на Курщине сгорел внедорожник с вражескими дронами – источники

Украинские партизаны в городе Рыльск Курской области обнаружили место дислокации российского экипажа беспилотных комплексов и устроили удачную диверсию.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Силах безопасности и обороны

Детали: По словам источников УП, экипаж противника заметили во время загрузки автомобиля пластиковыми боксами с беспилотниками в среду 27 ноября, а уже под утро четверга, в результате успешных диверсионных действий внедорожник вместе с ценным имуществом был сожжен.

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ГУР влаштувало успішну диверсію в тилу ворога на Курщині.

відео - джерела УП у Силах безпеки і оборони pic.twitter.com/a0lgodfBMw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 29, 2024

По данным УП, это - успешная операция Главного управления разведки Минобороны.