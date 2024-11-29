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В результате диверсии ГУР на Курщине сгорел внедорожник с вражескими дронами – источники

Валентина РоманенкоПятница, 29 ноября 2024, 13:07
В результате диверсии ГУР на Курщине сгорел внедорожник с вражескими дронами – источники
скриншот

Украинские партизаны в городе Рыльск Курской области обнаружили место дислокации российского экипажа беспилотных комплексов и устроили удачную диверсию.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Силах безопасности и обороны

Детали: По словам источников УП, экипаж противника заметили во время загрузки автомобиля пластиковыми боксами с беспилотниками в среду 27 ноября, а уже под утро четверга, в результате успешных диверсионных действий внедорожник вместе с ценным имуществом был сожжен.

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По данным УП, это - успешная операция Главного управления разведки Минобороны.

ГУРдиверсантыКурская область война
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