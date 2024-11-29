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Це було послання – розвідка Британії назвала мету запуску російського "Орєшніка"

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 29 листопада 2024, 13:14
Це було послання – розвідка Британії назвала мету запуску російського Орєшніка
Фото ілюстративне з сайту російського пропагандистського видання ТАСС

Росія запустила експериментальну ракету "Орєшнік", щоб надіслати стратегічне повідомлення світу після дозволу Заходу на далекобійні удари його зброєю вглиб РФ, вважає британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну

Дослівно розвідка: "Застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети в Росію".

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Деталі: У міністерстві нагадали, що в лютому 2019 року Росія оголосила про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який забороняв розробку і виробництво цих ракет. Але розвідники вважають, що розробка "Орєшніка" майже напевно відбулася до цього. 

За даними британських аналітиків, ця система ймовірно є варіантом балістичної ракети "Рубєж" РС-26, яку вперше випробували у 2011 році.

Вони вважають, що Росія має лише кілька ракет "Орєшнік", які ще тільки запустить у серійне виробництво. 

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Також розвідка наголошує, що ця ракета, швидше за все, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, якими Росія зараз б’є по Україні.

Передісторія:  

РосіярозвідкаВелика Британія
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