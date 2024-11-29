Це було послання – розвідка Британії назвала мету запуску російського "Орєшніка"

Росія запустила експериментальну ракету "Орєшнік", щоб надіслати стратегічне повідомлення світу після дозволу Заходу на далекобійні удари його зброєю вглиб РФ, вважає британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну

Дослівно розвідка: "Застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети в Росію".

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Деталі: У міністерстві нагадали, що в лютому 2019 року Росія оголосила про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який забороняв розробку і виробництво цих ракет. Але розвідники вважають, що розробка "Орєшніка" майже напевно відбулася до цього.

За даними британських аналітиків, ця система ймовірно є варіантом балістичної ракети "Рубєж" РС-26, яку вперше випробували у 2011 році.

Вони вважають, що Росія має лише кілька ракет "Орєшнік", які ще тільки запустить у серійне виробництво.

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Також розвідка наголошує, що ця ракета, швидше за все, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, якими Росія зараз б’є по Україні.

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