Это было послание – разведка Британии назвала цель запуска российского "Орешника"
Россия запустила экспериментальную ракету "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение миру после разрешения Запада на дальнобойные удары его оружием вглубь РФ, считает британская разведка.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне
Дословно разведка: "Применение этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка имело целью стратегическое послание после того, как Украина запустила западные ракеты в Россию".
Детали: В министерстве напомнили, что в феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который запрещал разработку и производство этих ракет. Но разведчики считают, что разработка "Орешника" почти наверняка состоялась до этого.
По данным британских аналитиков, эта система, вероятно, является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26, которую впервые испытали в 2011 году.
Они считают, что Россия имеет лишь несколько ракет "Орешник", которые еще только запустит в серийное производство.
Также разведка отмечает, что эта ракета, скорее всего, будет намного дороже, чем другие ракеты, которыми Россия сейчас бьет по Украине.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.
- Накануне Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили конкретные потребности Украины в системах ПВО на фоне недавнего российского удара новой баллистической ракетой.
- Также состоялась встреча Совета Украина – НАТО из-за применения Россией "Орешника".