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Это было послание – разведка Британии назвала цель запуска российского "Орешника"

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 29 ноября 2024, 13:14
Это было послание – разведка Британии назвала цель запуска российского Орешника
Фото иллюстративное с сайта российского пропагандистского издания ТАСС

Россия запустила экспериментальную ракету "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение миру после разрешения Запада на дальнобойные удары его оружием вглубь РФ, считает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне

Дословно разведка: "Применение этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка имело целью стратегическое послание после того, как Украина запустила западные ракеты в Россию".

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Детали: В министерстве напомнили, что в феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который запрещал разработку и производство этих ракет. Но разведчики считают, что разработка "Орешника" почти наверняка состоялась до этого.

По данным британских аналитиков, эта система, вероятно, является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26, которую впервые испытали в 2011 году.

Они считают, что Россия имеет лишь несколько ракет "Орешник", которые еще только запустит в серийное производство.

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Также разведка отмечает, что эта ракета, скорее всего, будет намного дороже, чем другие ракеты, которыми Россия сейчас бьет по Украине.

Предыстория

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