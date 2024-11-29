Зеленський зідзвонився із Шольцом: говорили про ППО, мир та розмову з Путіним

Президент Володимир Зеленський 29 листопада зідзвонився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб поговорити про деталі телефонних переговорів останнього з лідером Росії Володимиром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на акаунт глави української держави у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Зеленський зазначає, що подякував Шольцу за лідерство Німеччини у підтримці України, особливо за посилення ППО за допомогою ЗРК Patriot та IRIS-T.

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Вкаазано, що сторогни також обговорили рішучі спільні кроки, які можуть ще більше посилити здатність України до самозахисту.

"Посилення тиску на Росію та зміцнення позицій України на всіх фронтах є критично важливими для примусу агресора до реального миру", – зауважив Зеленський.

Канцлер Шольц також поділився деталями своєї розмови з Путіним, розповів глава держави. У цьому зв’язку Зеленський підкреслив, що лише об'єднана сила зброї та дипломатії може змусити того, хто несе відповідальність за цю війну, припинити її.

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"Справжній мир може бути досягнутий лише силою", – наголосив президент України.

Передісторія:

Вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори". Пізніше Шольц вкотре виступив на захист своєї суперечливої телефонної розмови Путіним.

Розмова викликала широку критику, деталі у статті: 60 хвилин сорому Шольца: що у Німеччині думають про спроби канцлера відновити діалог з Путіним.