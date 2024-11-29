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Зеленський зідзвонився із Шольцом: говорили про ППО, мир та розмову з Путіним

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 листопада 2024, 13:56
Зеленський зідзвонився із Шольцом: говорили про ППО, мир та розмову з Путіним
Фото Шольца – Getty Images, фото Зеленського – Офіс президента. Колаж УП

Президент Володимир Зеленський 29 листопада зідзвонився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб поговорити про деталі телефонних переговорів останнього з лідером Росії Володимиром Путіним. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на акаунт глави української держави у соцмережі Х (Twitter) 

Деталі: Зеленський зазначає, що подякував Шольцу за лідерство Німеччини у підтримці України, особливо за посилення ППО за допомогою ЗРК Patriot та IRIS-T.

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Вкаазано, що сторогни також обговорили рішучі спільні кроки, які можуть ще більше посилити здатність України до самозахисту. 

"Посилення тиску на Росію та зміцнення позицій України на всіх фронтах є критично важливими для примусу агресора до реального миру", – зауважив Зеленський.

Канцлер Шольц також поділився деталями своєї розмови з Путіним, розповів глава держави. У цьому зв’язку Зеленський підкреслив, що лише об'єднана сила зброї та дипломатії може змусити того, хто несе відповідальність за цю війну, припинити її. 

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"Справжній мир може бути досягнутий лише силою", – наголосив президент України.

Передісторія:

Розмова викликала широку критику, деталі у статті: 60 хвилин сорому Шольца: що у Німеччині думають про спроби канцлера відновити діалог з Путіним.

ШольцПутінЗеленськийвійна
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