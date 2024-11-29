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Зеленский созвонился с Шольцом: говорили о ПВО, мире и разговоре с Путиным

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПятница, 29 ноября 2024, 13:56
Зеленский созвонился с Шольцом: говорили о ПВО, мире и разговоре с Путиным
Фото Шольца – Getty Images, фото Зеленского – Офис президента. Коллаж УП

Президент Владимир Зеленский 29 ноября созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы поговорить о деталях телефонных переговоров последнего с лидером России Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на аккаунт главы украинского государства в соцсети Х (Twitter)

Детали: Зеленский отмечает, что поблагодарил Шольца за лидерство Германии в поддержке Украины, особенно за усиление ПВО с помощью ЗРК Patriot и IRIS-T.

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Указано, что стороны также обсудили решительные совместные шаги, которые могут еще больше усилить способность Украины к самозащите.

"Усиление давления на Россию и укрепление позиций Украины на всех фронтах являются критически важными для принуждения агрессора к реальному миру", - отметил Зеленский.

Канцлер Шольц также поделился деталями своего разговора с Путиным, рассказал глава государства. В этой связи Зеленский подчеркнул, что только объединенная сила оружия и дипломатии может заставить того, кто несет ответственность за эту войну, прекратить ее.

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"Настоящий мир может быть достигнут только силой", - подчеркнул президент Украины.

Предыстория:

Разговор вызвал широкую критику, детали в статье: 60 минут стыда Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным.

ШольцПутинЗеленскийвойна
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