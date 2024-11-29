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Глава МІ-6 заявив, що Путін брязкає ядерною зброєю і Росія стоїть за диверсіями в Європі

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 29 листопада 2024, 14:55
Глава МІ-6 заявив, що Путін брязкає ядерною зброєю і Росія стоїть за диверсіями в Європі

Росія проводить "приголомшливо безрозсудну кампанію" саботажу в Європі, а також посилює брязкання ядерною зброєю, щоб відлякати інші країни від підтримки України.

Джерело: глава секретної розвідувальної служби Британії, відомої як МІ-6, Річард Мур, "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Річард Мур заявив у п'ятницю в Парижі, що якщо господарю Кремля Володимиру Путіну вдасться перетворити Україну на васальну державу, він не зупиниться на досягнутому.

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"Наша безпека – британська, французька, європейська і трансатлантична – буде під загрозою", – сказав він.

"Нещодавно ми розкрили приголомшливо безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі в той час, як Путін і його поплічники вдаються до ядерного брязкання шаблею, щоб посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні", – зазначив Мур.

Він сказав, що ціна підтримки України добре відома, але додав: "Ціна відмови від неї буде незрівнянно вищою. Якщо Путін досягне успіху, Китай зважить наслідки, Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще більш небезпечним".

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Мур приєднався до інших представників західних розвідок, які попередили про посилення російських диверсійних дій.

НАТО і західні спецслужби заявили, що Росія стоїть за зростаючою кількістю ворожих дій в євроатлантичному регіоні, починаючи від постійних кібератак і закінчуючи пов'язаними з Москвою підпалами – все це Росія заперечує.

Нагадаємо, керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина зараз є головною ціллю гібридних атак Росії у зв’язку з її провідною роллю у підтримці України.

А генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр заявив, що катастрофа вантажного літака DHL в Литві могла бути своєрідним тестом для Росії, щоб дослідити слабкі місця країн Заходу.

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