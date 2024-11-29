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Глава МИ-6 заявил, что Путин бряцает ядерным оружием и Россия стоит за диверсиями в Европе

Иванна Костина, Алена МазуренкоПятница, 29 ноября 2024, 14:55
Глава МИ-6 заявил, что Путин бряцает ядерным оружием и Россия стоит за диверсиями в Европе

Россия проводит "потрясающе безрассудную кампанию" саботажа в Европе, а также усиливает бряцание ядерным оружием, чтобы отпугнуть другие страны от поддержки Украины.

Источник: глава секретной разведывательной службы Британии, известной как МИ-6, Ричард Мур, "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Ричард Мур заявил в пятницу в Париже, что если хозяину Кремля Владимиру Путину удастся превратить Украину в вассальное государство, он не остановится на достигнутом.

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"Наша безопасность – британская, французская, европейская и трансатлантическая – будет под угрозой, – сказал он.

"Недавно мы раскрыли потрясающе безрассудную кампанию российского саботажа в Европе, в то время как Путин и его приспешники прибегают к ядерному бряцанию саблей, чтобы посеять страх относительно последствий помощи Украине", – отметил Мур.

Он сказал, что цена поддержки Украины хорошо известна, но добавил: "Цена отказа от нее будет несравненно выше. Если Путин добьется успеха, Китай взвесит последствия, Северная Корея взбодрится, а Иран станет еще более опасным".

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Мур присоединился к другим представителям западных разведок, которые предупредили об усилении российских диверсионных действий.

НАТО и западные спецслужбы заявили, что Россия стоит за растущим количеством враждебных действий в евроатлантическом регионе, начиная от постоянных кибератак и заканчивая связанными с Москвой поджогами – все это Россия отрицает.

Напомним, руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг считает, что Германия сейчас является главной целью гибридных атак России в связи с ее ведущей ролью в поддержке Украины.

А генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что катастрофа грузового самолета DHL в Литве могла быть своеобразным тестом для России, чтобы исследовать слабые места стран Запада.

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