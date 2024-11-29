В Естонії заявили, що галас навколо "Орєшніка" Путіна був більшим, ніж результат

Глава оперативного відділу генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі заявив, що попри сильний тиск з боку Росії – українська оборона тримається, а використання російської "диво-зброї" "Орєшніка" була демонстративною.

Джерело: ERR, "Європейська правда"

Деталі: Як заявив Вялі, попри сильний тиск з боку Росії оборона України тримається. Коментуючи останній тиждень російсько-української війни, він відзначив, що він характерний нападами на енергетичну інфраструктуру України.

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"Вже 1010 днів Україна протистоїть агресивній Росії, і її оборона тримається – не зломлена, попри всі труднощі", – каже він.

За словами глави оперативного відділу генштабу Естонії, наразі Україна зіштовхується із труднощами з боєприпасами вітчизняного виробництва.

Як зазначається, за даними естонської розвідки, впродовж трьох ночей поспіль у першій половині листопада Росія випустила понад 100 безпілотників типу "Шахед" або подібних до них.

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❗ Сьогодні вночі росіяни, як заявили у @KpsZSU, вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності.



На відео зафіксований ранок 21 листопада у Дніпрі. pic.twitter.com/DR5bLyzbHC — Повернись живим (@BackAndAlive) November 21, 2024

Також відзначається те, що після кількамісячної перерви, що тривала з кінця серпня, 17 листопада відбулася масштабна ракетна атака, в якій було задіяно кілька різних типів ракет. Значних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура по всій Україні.

Вялі прокоментував й атаку на Дніпро 21 листопада, коли Росія завдала демонстративного удару ракетою середньої дальності РС-26 ("Орєшніком").

"Очевидно, що це був демонстративний удар по місту Дніпро. Зараз усі розуміють, що це не якась "диво-зброя", що галас був більшим, ніж результат", – вважає він.

Однак, за словами Вялі, така атака викликає занепокоєння, оскільки в той час, як Україна дотримується міжнародного права війни, коли йдеться про удари безпілотників, Росія цього не робить.

Також він зазначив, що збільшилася кількість подвійних ударів, коли перший точковий удар влучає в ціль, а потім по тій самій точці наноситься ще один удар.

"Мета – знищити рятувальників, медичний персонал і всіх, хто прибув на місце події, щоб допомогти", – пояснив полковник.

За його словами, у 2022 році було зафіксовано шість подвійних атак, у 2023 році – десяток, а у 2024 році – 20.

Карта: DeepState

Вялі зауважив, що на наземному рівні український фронт тримається, хоч і російські війська продовжують наступати на різних напрямках.

Він зазначив, що на Покровському та Курахівському напрямку немає жодних ознак розриву фронту. У Харківській області російські війська намагаються форсувати річку Оскіл та посилюють тиск на Куп'янськ.

Карта: DeepState

"Успіх Російської Федерації незначний. Немає жодних ознак того, що могло б суттєво змінити ситуацію там", – додав він.

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