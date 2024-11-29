В Эстонии заявили, что шумиха вокруг "Орешника" Путина была больше, чем результат

Глава оперативного отдела генштаба Сил обороны Эстонии Тоомас Вяли заявил, что несмотря на сильное давление со стороны России, украинская оборона держится, а использование российского "чудо-оружия" "Орешника" было демонстративным.

Источник: ERR, "Европейская правда"

Детали: Как заявил Вяли, несмотря на сильное давление со стороны России, оборона Украины держится. Комментируя последнюю неделю российско-украинской войны, он отметил, что она характерна нападениями на энергетическую инфраструктуру Украины.

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"Уже 1010 дней Украина противостоит агрессивной России, и ее оборона держится – не сломлена, несмотря на все трудности", – говорит он.

По словам главы оперативного отдела эстонского генштаба, сейчас Украина сталкивается с трудностями с боеприпасами отечественного производства.

Как отмечается, по данным эстонской разведки, в течение трех ночей подряд в первой половине ноября Россия выпустила более 100 беспилотников типа "Шахед" или подобных им.

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❗ Сьогодні вночі росіяни, як заявили у @KpsZSU, вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності.



На відео зафіксований ранок 21 листопада у Дніпрі. pic.twitter.com/DR5bLyzbHC — Повернись живим (@BackAndAlive) November 21, 2024

Также отмечается, что после многомесячного перерыва, длившегося с конца августа, 17 ноября произошла масштабная ракетная атака, в которой было задействовано несколько различных типов ракет. Значительные повреждения получила энергетическая инфраструктура по всей Украине.

Вяли прокомментировал и атаку на Днепр 21 ноября, когда Россия нанесла демонстративный удар ракетой средней дальности РС-26 ("Орешником").

"Очевидно, что это был демонстративный удар по городу Днепр. Сейчас все понимают, что это не какое-то "чудо-оружие", что шумиха была больше, чем результат", – считает он.

Однако, по словам Вяли, такая атака вызывает беспокойство, поскольку в то время как Украина придерживается международного права войны, когда речь идет об ударах беспилотников, Россия этого не делает.

Также он отметил, что увеличилось количество двойных ударов, когда первый точечный удар попадает в цель, а затем по той же точке наносится еще один удар.

Карта: DeepState

"Цель – уничтожить спасателей, медицинский персонал и всех, кто прибыл на место происшествия, чтобы помочь", – пояснил полковник.

По его словам, в 2022 году было зафиксировано шесть двойных атак, в 2023 году – десяток, а в 2024 году – 20.

Вяли отметил, что на наземном уровне украинский фронт держится, хотя и российские войска продолжают наступать на разных направлениях.

Он отметил, что на Покровском и Кураховском направлении нет никаких признаков разрыва фронта. В Харьковской области российские войска пытаются форсировать реку Оскол и усиливают давление на Купянск.

Карта: DeepState

"Успех Российской Федерации незначителен. Нет никаких признаков того, что могло бы существенно изменить ситуацию там", – добавил он.

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