Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

В Эстонии заявили, что шумиха вокруг "Орешника" Путина была больше, чем результат

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 29 ноября 2024, 16:09

Глава оперативного отдела генштаба Сил обороны Эстонии Тоомас Вяли заявил, что несмотря на сильное давление со стороны России, украинская оборона держится, а использование российского "чудо-оружия" "Орешника" было демонстративным.

Источник: ERR, "Европейская правда"

Детали: Как заявил Вяли, несмотря на сильное давление со стороны России, оборона Украины держится. Комментируя последнюю неделю российско-украинской войны, он отметил, что она характерна нападениями на энергетическую инфраструктуру Украины.

Реклама:

"Уже 1010 дней Украина противостоит агрессивной России, и ее оборона держится – не сломлена, несмотря на все трудности", – говорит он.

По словам главы оперативного отдела эстонского генштаба, сейчас Украина сталкивается с трудностями с боеприпасами отечественного производства.

Как отмечается, по данным эстонской разведки, в течение трех ночей подряд в первой половине ноября Россия выпустила более 100 беспилотников типа "Шахед" или подобных им.

РЕКЛАМА:

Также отмечается, что после многомесячного перерыва, длившегося с конца августа, 17 ноября произошла масштабная ракетная атака, в которой было задействовано несколько различных типов ракет. Значительные повреждения получила энергетическая инфраструктура по всей Украине.

Вяли прокомментировал и атаку на Днепр 21 ноября, когда Россия нанесла демонстративный удар ракетой средней дальности РС-26 ("Орешником").

"Очевидно, что это был демонстративный удар по городу Днепр. Сейчас все понимают, что это не какое-то "чудо-оружие", что шумиха была больше, чем результат", – считает он.

Однако, по словам Вяли, такая атака вызывает беспокойство, поскольку в то время как Украина придерживается международного права войны, когда речь идет об ударах беспилотников, Россия этого не делает.

Также он отметил, что увеличилось количество двойных ударов, когда первый точечный удар попадает в цель, а затем по той же точке наносится еще один удар.

 
Карта: DeepState

"Цель – уничтожить спасателей, медицинский персонал и всех, кто прибыл на место происшествия, чтобы помочь", – пояснил полковник.

По его словам, в 2022 году было зафиксировано шесть двойных атак, в 2023 году – десяток, а в 2024 году – 20.

Вяли отметил, что на наземном уровне украинский фронт держится, хотя и российские войска продолжают наступать на разных направлениях.

Он отметил, что на Покровском и Кураховском направлении нет никаких признаков разрыва фронта. В Харьковской области российские войска пытаются форсировать реку Оскол и усиливают давление на Купянск.

 
Карта: DeepState

"Успех Российской Федерации незначителен. Нет никаких признаков того, что могло бы существенно изменить ситуацию там", – добавил он.

Напомним:

  • 22 ноября в Министерстве обороны Эстонии заявили, что удар российской баллистической ракеты средней дальности – демонстрация политического сигнала.
  • Подобное мнение разделяет и разведка Великобритании – там считают, что РФ запустила экспериментальную ракету "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение после разрешения Запада Киеву осуществлять дальнобойные удары вглубь России.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.

ПутинЭстонияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прилетел в Париж

Fitch оставил рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский

Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины

видеоКомандующий ВМС показал охоту на врага в Черном море

ISW: Размещение "Орешника" в Беларуси не увеличивает рисков ударов по Украине или странам НАТО

Все новости...
Путин
Зеленский созвонился с Шольцом: говорили о ПВО, мире и разговоре с Путиным
Путин хочет обострить ситуацию так, чтобы Трамп не смог закончить войну – Зеленский
Путин уже грозится ударить "Орешником" по "центрам принятия решений в Киеве"
Последние новости
16:24
И. о. мэра Чернигова подал в отставку, заявив, что город "взяли в заложники"
16:13
Банки планируют усилить финмониторинг для операций на сумму более 100 тысяч - СМИ
16:08
Среди погибших в Запорожье оказалось двое детей
15:59
хоккейКиевский "Сокол" одолел в гостях "Кременчуг" в чемпионате Украины
15:49
Украина выразила Румынии солидарность после отмены выборов
15:34
Книга Гиннеса назвала 5 рекордов, которые можно попытаться повторить во время рождественских праздников
15:33
фото, видеоНа Буковине нашли и обезвредили неразорвавшуюся ракету Х-101
15:21
В 2024 году государственный долг Украины вырос до 91% ВВП - Fitch
15:05
Футбол"Левый берег" с тремя голами Дедуха одолел ЛНЗ в 16 туре УПЛ
14:56
Иран эвакуирует своих военных и гражданских из Сирии
Все новости...
Реклама:
Реклама: