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Перспективи для інвестицій всередині країни

Бербок: Кожна путінська ракета також націлена на європейську безпеку

Іванна Костіна, Євген КізіловП'ятниця, 29 листопада 2024, 17:33
Бербок: Кожна путінська ракета також націлена на європейську безпеку
Анналена Бербок. фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що кожна путінська ракета націлена і на європейську безпеку, тому потрібно більше інвестувати в оборону.

Джерело: Бербок написала в X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністерка прокоментувала останню комбіновану атаку РФ на Україну.

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"Ракетна тривога та аварійні відключення електроенергії по всій Україні, 4,5 мільйона людей без світла. Кожна путінська ракета також націлена на нашу європейську безпеку. Нам усім потрібно ще більше інвестувати в наш мир. Наші додаткові системи протиповітряної оборони – це перший крок", – заявила вона.

Раніше повідомлялося, що Україна до кінця 2024 року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності.

На початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).

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Станом на початок жовтня чотири системи SLM і три SLS перебували в Україні. Після цього Міноборони ФРН відзвітувало про передання двох систем SLM і SLS, а Шольц у розмові з президентом Володимиром Зеленським обіцяв доставити ще одну систему IRIS-T до кінця року.

НімеччинавійнаРосіяЄС
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