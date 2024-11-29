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Перспективы для инвестиций внутри страны

Бербок: Каждая путинская ракета также нацелена на европейскую безопасность

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 29 ноября 2024, 17:33
Бербок: Каждая путинская ракета также нацелена на европейскую безопасность
Анналена Бербок. фото: Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что каждая путинская ракета нацелена и на европейскую безопасность, поэтому нужно больше инвестировать в оборону.

Источник: Бербок написала в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: Министр прокомментировала последнюю комбинированную атаку РФ на Украину.

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"Ракетная тревога и аварийные отключения электроэнергии по всей Украине, 4,5 миллиона человек без света. Каждая путинская ракета также нацелена на нашу европейскую безопасность. Нам всем нужно еще больше инвестировать в наш мир. Наши дополнительные системы противовоздушной обороны – это первый шаг", – заявила она.

Ранее сообщалось, что Украина до конца 2024 года получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности.

В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девяти – малой (SLS).

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По состоянию на начало октября четыре системы SLM и три SLS находились в Украине. После этого Минобороны ФРГ отчиталось о передаче двух систем SLM и SLS, а Шольц в разговоре с президентом Владимиром Зеленским обещал доставить еще одну систему IRIS-T до конца года.

ГерманиявойнаРосcияЕС
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