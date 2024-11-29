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ЗМІ: Україна закликала НАТО дати їй запрошення на вступ на наступному тижні

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 листопада 2024, 18:43
ЗМІ: Україна закликала НАТО дати їй запрошення на вступ на наступному тижні
фото - getty images

Україна просить НАТО запросити її приєднатися до військового альянсу на засіданні наступного тижня

Джерело: лист, з яким у п'ятницю ознайомилося агентство Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: У листі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звертається до своїх колег з НАТО: "Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу як один з результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року".

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Наступного тижня зустріч міністрів країн-членів НАТО відбудеться у Брюсселі.

Як повідомлялося, наступна зустріч Ради Україна-НАТО запланована на 3 грудня, коли в Брюсселі відбудеться засідання на рівні міністрів закордонних справ Альянсу.

Нещодавно Парламентська асамблея НАТО закликала посилити політичні й практичні зусилля з метою допомогти Україні отримати запрошення і якнайшвидше стати 33-м членом НАТО. 

НАТО
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