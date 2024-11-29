Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

СМИ: Украина призвала НАТО дать ей приглашение на вступление на следующей неделе

Иванна Костина, Татьяна ОлейникПятница, 29 ноября 2024, 18:43
СМИ: Украина призвала НАТО дать ей приглашение на вступление на следующей неделе
фото - getty images

Украина просит НАТО пригласить ее присоединиться к военному альянсу на заседании на следующей неделе

Источник: письмо, с которым в пятницу ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда"

Детали: В письме министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обращается к своим коллегам из НАТО: "Я призываю вас принять решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года".

Реклама:

На следующей неделе встреча министров стран-членов НАТО состоится в Брюсселе.

Как сообщалось, следующая встреча Совета Украина-НАТО запланирована на 3 декабря, когда в Брюсселе состоится заседание на уровне министров иностранных дел Альянса.

Недавно Парламентская ассамблея НАТО призвала усилить политические и практические усилия с целью помочь Украине получить приглашение и как можно скорее стать 33-м членом НАТО.

НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ оккупированном Донецке позорвали экс-начальника Еленовской колонии: он умер

фото, видеоВ Тбилиси власти сорвали с "елки" фотографии людей, пострадавших во время митингов

Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения

Израильские войска впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону с Сирией – NYT

обновляетсяВражеские ударные БпЛА добрались на запад Украины

дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

Все новости...
НАТО
Зеленский заявил премьеру Британии о необходимости приглашения Украины в НАТО
Глава разведки Германии считает, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы
Совет Украина-НАТО собрался из-за "Орешника" и подтвердил поддержку Киева
Последние новости
11:21
Смартфоны Xiaomi могут получить поддержку Apple Watch
11:18
Энергетики увеличили ограничения света для Киева и ряда областей
11:12
В больнице умерла 5-я жертва ракетного удара РФ по Днепропетровской области 30 ноября
10:49
Лидер немецкой оппозиции в Киеве: Путин пойдет на переговоры, когда Украина сможет себя защитить
10:45
Даже капли и мази: в программу "Доступные лекарства" добавили 30 действующих веществ
10:34
Спрос на электромобили в Украине упал на 13%
10:05
видеоВ оккупированном Донецке позорвали экс-начальника Еленовской колонии: он умер
09:54
видеоСБУ: Морские дроны Sea Baby отработали по вертолетам и самолетам РФ в Керченской бухте
09:49
iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном Apple
09:46
Может ли взрыв звезды навредить Земле и несет ли такую угрозу Солнце: объяснение ученых
Все новости...
Реклама:
Реклама: