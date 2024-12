Мішель офіційно передав наступнику свої повноваження президента Євроради

Президент Європейської ради Шарль Мішель у пʼятницю, 29 листопада, офіційно передав свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Португалії Антоніу Кошті.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час церемонії у будівлі Європейської ради в Брюсселі Мішель заявив, що керівництво Єврорадою було "честю його життя", і побажав наступнику успіхів на цій посаді.

Chairing the European Council has been the honour of my life.



I would like to thank everyone at @eucouncil for your dedication and hard work.



Dear António, I wish you all the best.



Vive l'Europe! pic.twitter.com/fqVO4UOeYM