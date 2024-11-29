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Мішель офіційно передав наступнику свої повноваження президента Євроради

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 листопада 2024, 19:02
Мішель офіційно передав наступнику свої повноваження президента Євроради
фОТО - Charles Michel в соцмережі Х

Президент Європейської ради Шарль Мішель у пʼятницю, 29 листопада, офіційно передав свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Португалії Антоніу Кошті.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час церемонії у будівлі Європейської ради в Брюсселі Мішель заявив, що керівництво Єврорадою було "честю його життя", і побажав наступнику успіхів на цій посаді.

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У своїй промові, яку Кошта виголосив частково французькою, він так само подякував своєму попереднику й наголосив, що його метою як голови Євроради буде подальше підтримання "єдності Європи в різноманітті".

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Згадав він і про повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке триває 1010 днів, підкресливши, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну.

"Мир не може означати капітуляцію. Мир не повинен винагороджувати агресора. Мир в Україні має бути справедливим, він має бути тривалим і ґрунтуватися на міжнародному праві", – наголосив Кошту.

Він додав, що на цьому тлі Євросоюз має підтвердити свою репутацією мирного проєкту, "ставши сильнішим, ефективнішим, стійкішим і більш автономним у сфері безпеки та оборони".

Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, вона почне роботу з 1 грудня.

Детально про нового президента Європейської ради "ЄвроПравда" розповідала у статті Фаворит із масою зауважень.

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