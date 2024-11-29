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Мишель официально передал преемнику свои полномочия президента Евросовета

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 29 ноября 2024, 19:02
Мишель официально передал преемнику свои полномочия президента Евросовета
ФОТО - Charles Michel в соцсети Х

Президент Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, 29 ноября, официально передал свои полномочия бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время церемонии в здании Европейского совета в Брюсселе Мишель заявил, что руководство Евросоветом было "честью его жизни", и пожелал преемнику успехов на этом посту.

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В своей речи, которую Кошта произнес частично на французском, он так же поблагодарил своего предшественника и подчеркнул, что его целью как председателя Евросовета будет дальнейшее поддержание "единства Европы в многообразии".

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Вспомнил он и о полномасштабном российском вторжении в Украину, которое длится 1010 дней, подчеркнув, что мир не может быть достигнут любой ценой.

"Мир не может означать капитуляцию. Мир не должен вознаграждать агрессора. Мир в Украине должен быть справедливым, он должен быть длительным и основываться на международном праве", – подчеркнул Кошту.

Он добавил, что на этом фоне Евросоюз должен подтвердить свою репутацию мирного проекта, "став сильнее, эффективнее, устойчивее и более автономным в сфере безопасности и обороны".

Напомним, Европейский парламент на заседании 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году, она начнет работу с 1 декабря.

Подробно о новом президенте Европейского совета "ЕвроПравда" рассказывала в статье Фаворит с массой замечаний.

ЕвропаЕС
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