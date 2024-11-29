CNN розповіла про мирний план у команді Трампа, який передбачає зняття санкцій з РФ

Американська телерадіокомпанія CNN виклала ключові аспекти мирного плану, який ще у квітні пропонував теперішній спецпредставник Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог і який передбачає повне зняття санкцій з РФ.

Джерело: стаття CNN

Деталі: За словами автора матеріалу, Келлог пропонує частково послабити санкції проти Росії в обмін на згоду припинити вогонь, заморозити лінію фронту і запровадити демілітаризовану зону в Україні. Якщо ж РФ підпише мирну угоду, то санкції будуть скасовані зовсім. А мито на експорт російських енергоносіїв дозволить профінансувати відбудову України.

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План Келлога не передбачає відмову України від окупованих Росією територій, але їхнє повернення буде відбуватися "лише дипломатичним шляхом". Україна повинна буде визнати, що повернення окупованих земель "вимагатиме майбутнього дипломатичного прориву", який, імовірно, відбудеться уже після того, як Путін піде з посади.

Спецпредставник Трампа каже, що офіційна політика США перш за все має бути спрямована на досягнення припинення вогню і врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

Він вважає також, що членство України в НАТО має бути відкладене на невизначений термін, натомість Україні слід запропонувати "всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки, яку можна верифікувати".

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Також у мирному плані Келлога йдеться про те, що майбутня американська допомога – ймовірно надана Україні у вигляді кредиту – буде залежати від просування мирних переговорів між Києвом і Москвою. США озброять Україну настільки, наскільки вона зможе захистити себе і зупинити будь-які подальші російські наступи до і після будь-якої мирної угоди.

За словами автора статті, Келлог притримується думки, що Сполученим Штатам не потрібна участь у ще одному конфлікті, а їхні власні запаси озброєнь зменшилися через допомогу Україні, що робить США потенційно вразливими у можливому конфлікті з Китаєм через Тайвань.