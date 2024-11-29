CNN рассказала о мирном плане в команде Трампа, который предусматривает снятие санкций с РФ

Американская телерадиокомпания CNN изложила ключевые аспекты мирного плана, который еще в апреле предлагал нынешний спецпредставитель Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог и который предусматривает полное снятие санкций с РФ.

Источник: статья CNN

Детали: По словам автора материала, Келлог предлагает частично ослабить санкции против России в обмен на согласие прекратить огонь, заморозить линию фронта и ввести демилитаризованную зону в Украине. Если же РФ подпишет мирное соглашение, то санкции будут отменены совсем. А пошлина на экспорт российских энергоносителей позволит профинансировать восстановление Украины.

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План Келлога не предусматривает отказ Украины от оккупированных Россией территорий, но их возвращение будет происходить "только дипломатическим путем". Украина должна будет признать, что возвращение оккупированных земель "потребует будущего дипломатического прорыва", который, вероятно, произойдет уже после того, как Путин уйдет с должности.

Спецпредставитель Трампа говорит, что официальная политика США прежде всего должна быть направлена на достижение прекращения огня и урегулирование конфликта путем переговоров.

Он считает также, что членство Украины в НАТО должно быть отложено на неопределенный срок, вместо этого Украине следует предложить "всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности, которое можно верифицировать".

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Также в мирном плане Келлога говорится о том, что будущая американская помощь – вероятно предоставленная Украине в виде кредита – будет зависеть от продвижения мирных переговоров между Киевом и Москвой. США вооружат Украину настолько, насколько она сможет защитить себя и остановить любые дальнейшие российские наступления до и после любого мирного соглашения.

По словам автора статьи, Келлог придерживается мнения, что Соединенным Штатам не нужно участие в еще одном конфликте, а их собственные запасы вооружений уменьшились из-за помощи Украине, что делает США потенциально уязвимыми в возможном конфликте с Китаем из-за Тайваня.