В Україну з окупації повернули ще 8 дітей

Ще 8 дітей з тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Джерело: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Пряма мова: "Повернутим дітям від 6 до 16 років. Дехто із діток має хвороби, тож їх зустрічали в Україні разом зі швидкими. Серед повернутих є й хлопчик, який на момент російського вторгнення перебував у "Олешківському дитячому будинку-інтернаті", вихованці якого були вивезені окупаційною владою до м. Скадовськ та РФ".

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Деталі: Лубінець зауважив, що 7 дітей вдалося повернути із залученням країни-посередника Катар. Ще одного хлопчика повернули через гуманітарний коридор.

Фото - омбудсман України

Фото - омбудсман України

Державні органи та громадські організації допоможуть сім’ям влаштувати діток до школи, нададуть психологічну та гуманітарну допомогу, сприятимуть соціальній інтеграції.

Фото - омбудсман України

Довідка: Якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування — обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102. Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто й Офіс Омбудсмана.

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Його контакти: гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — hotline@ombudsman.gov.ua.