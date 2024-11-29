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Перспективы для инвестиций внутри страны

В Украину из оккупации вернули еще 8 детей

Татьяна ОлейникПятница, 29 ноября 2024, 19:45
В Украину из оккупации вернули еще 8 детей
Фото - омбудсман Украины

Еще 8 детей с временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Прямая речь: "Возвращенным детям от 6 до 16 лет. Некоторые из детей имеют болезни, поэтому их встречали в Украине вместе со скорыми. Среди возвращенных есть и мальчик, который на момент российского вторжения находился в "Олешковском детском доме-интернате", воспитанники которого были вывезены оккупационными властями в г. Скадовск и РФ".

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Детали: Лубинец отметил, что 7 детей удалось вернуть с привлечением страны-посредника Катар. Еще одного мальчика вернули через гуманитарный коридор.

 
Фото - омбудсман Украины
 
Фото - омбудсман Украины

Государственные органы и общественные организации помогут семьям устроить детей в школу, предоставят психологическую и гуманитарную помощь, будут способствовать социальной интеграции.

 
Фото - омбудсман Украины

Справка: Если ваш ребенок пропал, и вы как законный его представитель не знаете его местонахождения - обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102. Если же Вы убеждены, что ребенка депортировали на РФ, или он находится на ВОТ, то кроме полиции стоит и Офис Омбудсмена.

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Его контакты: горячая линия 0 800 50 17 20 - в пределах Украины, 044 299 74 08 - для звонков из-за рубежа, электронный адрес - hotline@ombudsman.gov.ua.

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