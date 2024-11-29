У Тбілісі збирається нова акція протесту

Біля парламенту Грузії збираються учасники нового мітингу, які протестують проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року.

Джерело: Эхо Кавказа, передає "Європейська правда"

Деталі: Як повідомили журналісти, у п’ятницю, 29 листопада, у Тбілі розпочалася нова акція протесту біля будівлі парламенту Грузії.

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На неї зібралися громадяни, які протестують проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року.

Як передають журналісти, у Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що прихильники опозиції нібито обговорювали можливість блокувати роботу стратегічних об'єктів.

Поки що акція в Тбілісі проходить мирно. Проспект Руставелі перекрито.

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Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі та читайте у статті Євроінтеграція? Дякуємо, не треба! Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції.