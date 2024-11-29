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В Тбилиси собирается новая акция протеста

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПятница, 29 ноября 2024, 19:57
В Тбилиси собирается новая акция протеста
фото - Эхо Кавказа

Возле парламента Грузии собираются участники нового митинга, которые протестуют против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Источник: Эхо Кавказа, передает "Европейская правда"

Детали: Как сообщили журналисты, в пятницу, 29 ноября, в Тбили началась новая акция протеста у здания парламента Грузии.

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На нее собрались граждане, протестующие против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Как передают журналисты, в Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что сторонники оппозиции якобы обсуждали возможность блокировать работу стратегических объектов.

Пока что акция в Тбилиси проходит мирно. Проспект Руставели перекрыт.

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Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били в том числе журналистов и их технику.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге и читайте в статье Евроинтеграция? Спасибо, не надо! Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции.

Грузиямитинги
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