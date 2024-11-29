Зеленський допустив заморозку війни у разі приєднання неокупованої частини України до НАТО
Президент України Володимир Зеленський припускає, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні неокуповані території опиняться під захистом НАТО.
Джерело: інтерв’ю Зеленського Sky News
Деталі: За словами президента, це дозволить вести переговори про повернення решти території пізніше "дипломатичним шляхом".
Водночас глава держави наголошує, що в самому запрошенні до НАТО мають бути включені всі міжнародно визнані кордони України.
Зеленський зауважив також, що припинення вогню необхідне, щоб "гарантувати, що Путін не повернеться", аби захопити більше української території.
"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України", – сказав український президент.
Передісторія:
- Запрошення до НАТО є першим пунктом Плану перемоги України, публічно презентованого Києвом у жовтні. Водночас запрошення країни, що перебуває у стані війни та має окуповані території, ставить дилему перед членами Альянсу.
- Заява Зеленського стосовно можливої заморозки війни в Україні пролунала на тлі обрання у США президентом республіканця Дональда Трампа, який раніше обіцяв завершити війну "за 24 години", хоча й не конкретизував, як саме.