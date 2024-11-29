Зеленський допустив заморозку війни у разі приєднання неокупованої частини України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський припускає, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні неокуповані території опиняться під захистом НАТО.

Джерело: інтерв’ю Зеленського Sky News

Деталі: За словами президента, це дозволить вести переговори про повернення решти території пізніше "дипломатичним шляхом".

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Водночас глава держави наголошує, що в самому запрошенні до НАТО мають бути включені всі міжнародно визнані кордони України.

Зеленський зауважив також, що припинення вогню необхідне, щоб "гарантувати, що Путін не повернеться", аби захопити більше української території.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України", – сказав український президент.

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