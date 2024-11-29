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Зеленский допустил заморозку войны в случае присоединения неоккупированной части Украины к НАТО

Татьяна ОлейникПятница, 29 ноября 2024, 21:06
Зеленский допустил заморозку войны в случае присоединения неоккупированной части Украины к НАТО
фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть заключено, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО.

Источник: интервью Зеленского Sky News

Детали: По словам президента, это позволит вести переговоры о возвращении остальной территории позже "дипломатическим путем".

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В то же время глава государства отмечает, что в самом приглашении в НАТО должны быть включены все международно признанные границы Украины.

Зеленский отметил также, что прекращение огня необходимо, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется", чтобы захватить больше украинской территории.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины", – сказал украинский президент.

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Предистория:

  • Приглашение в НАТО является первым пунктом Плана победы Украины, публично представленного Киевом в октябре. В то же время приглашение страны, находящейся в состоянии войны и имеющей оккупированные территории, ставит дилемму перед членами Альянса.
  • Заявление Зеленского о возможной заморозке войны в Украине прозвучало на фоне избрания в США президентом республиканца Дональда Трампа, который ранее обещал завершить войну "за 24 часа", хотя и не конкретизировал, как именно.

Зеленскийвойна
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