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Окупанти вдарили по Куп’янщині: загинув 74-річний чоловік

Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 листопада 2024, 21:56
Окупанти вдарили по Куп’янщині: загинув 74-річний чоловік
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська 29 листопада завдали авіаудару по селищу Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 29 листопада близько 16:00 війська РФ завдали авіаційний удар по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Загинув 74-річний чоловік".

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Деталі: За даними прокуратури, пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.

Попередньо, російська армія вдарила по населеному пункту ФАБ-500.

Харківська областьвійнаобстріл
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