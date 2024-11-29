Окупанти вдарили по Куп’янщині: загинув 74-річний чоловік
П'ятниця, 29 листопада 2024, 21:56
Російські війська 29 листопада завдали авіаудару по селищу Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 29 листопада близько 16:00 війська РФ завдали авіаційний удар по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Загинув 74-річний чоловік".
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Деталі: За даними прокуратури, пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.
Попередньо, російська армія вдарила по населеному пункту ФАБ-500.