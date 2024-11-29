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Перспективы для инвестиций внутри страны

Оккупанты ударили по Купянщине: погиб 74-летний мужчина

Татьяна ОлейникПятница, 29 ноября 2024, 21:56
Оккупанты ударили по Купянщине: погиб 74-летний мужчина
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российские войска 29 ноября нанесли авиаудар по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 29 ноября около 16:00 войска РФ нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка Купянского района. Погиб 74-летний мужчина".

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Детали: По данным прокуратуры, повреждены жилые дома и учебное заведение.

Предварительно, российская армия ударила по населенному пункту ФАБ-500.

Харьковская областьвойнаобстрел
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