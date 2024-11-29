Оккупанты ударили по Купянщине: погиб 74-летний мужчина
Пятница, 29 ноября 2024, 21:56
Российские войска 29 ноября нанесли авиаудар по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 29 ноября около 16:00 войска РФ нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка Купянского района. Погиб 74-летний мужчина".
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Детали: По данным прокуратуры, повреждены жилые дома и учебное заведение.
Предварительно, российская армия ударила по населенному пункту ФАБ-500.