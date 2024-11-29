Генштаб: На фронті відбулось 172 бої, напружено на трьох напрямках

На фронті від початку доби 29 листопада відбулось 172 бойових зіткнення, ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Сьогодні держава-терорист завдала ракетного удару однією ракетою, 31 авіаудару, скинувши при цьому 53 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Кудіївки, Вовчанська та Тихого. Два боєзіткнення тривають.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 20 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

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На Краматорському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників захопити наші позиції в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти двічі намагались просунутись вперед в районах Дружби та Торецька, отримали відсіч.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 34 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. Десять боєзіткнень тривають досі.

На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили 43 спроби просунутись вперед. 11 атак продовжуються.

На Времівському напрямку, де сьогодні агресор 24 рази штурмував передній край нашої оборони в районі Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки, на даний час триває три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 22 атаки загарбницької армії на цьому напрямку.