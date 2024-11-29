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Генштаб: На фронте состоялось 172 боя, напряженно на трех направлениях

Татьяна ОлейникПятница, 29 ноября 2024, 22:23
Генштаб: На фронте состоялось 172 боя, напряженно на трех направлениях
Фото - Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток 29 ноября состоялось 172 боевых столкновения, враг сосредоточивает основные наступательные усилия на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Сегодня государство-террорист нанесло ракетный удар одной ракетой, 31 авиаудар, сбросив при этом 53 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Кудеевки, Волчанска и Тихого. Два боестолкновения продолжаются.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая подразделения Сил обороны отбили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 20 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

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На Краматорском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков захватить наши позиции в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед в районах Дружбы и Торецка, получили отпор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 34 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое. Десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении захватчики на это время суток предприняли 43 попытки продвинуться вперед. 11 атак продолжаются.

На Времовском направлении, где сегодня агрессор 24 раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки, в настоящее время продолжается три боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили 22 атаки захватнической армии на этом направлении.

Генштаббоевые действиявойна
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