Росіяни запускали ударні БпЛА одразу з декількох напрямків

Російські війська запустили увечері п'ятниці ударні безпілотники одразу з півночі та півдня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:39 з'явилась загроза ударних БпЛА для Сумщини.

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О 23:13 повідомили про БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

О 23:33 стало відомо про БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.

О 23:44 військові попередили про декілька груп БпЛА з півдня курсом на Дніпропетровщину (Криворізький район) та БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

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О 00:23 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині (Нікопольський район) та БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

Мапа: alerts.in.ua

О 00:29 військові попередили про швидкісну ціль на Полтавщині у південно-західному напрямку!

О 00:31 повідомили про групу БпЛА у напрямку міста Кривий Ріг.

О 00:48 військові повідомили про декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину та з Полтавщини на Черкащину.

О 01:37 повідомили про групу БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.

О 01:50 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА з півдня у напрямку Черкас.

Станом на 02:37:

БпЛА з Черкащини на Київщину.

БпЛА з Черкащини на Полтавщину.

БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.

О 03:40 військові попередили про рух ударного БпЛА у напрямку Києва.

О 03:52 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.