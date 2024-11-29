Росіяни запускали ударні БпЛА одразу з декількох напрямків
Російські війська запустили увечері п'ятниці ударні безпілотники одразу з півночі та півдня.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21:39 з'явилась загроза ударних БпЛА для Сумщини.
О 23:13 повідомили про БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
О 23:33 стало відомо про БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.
О 23:44 військові попередили про декілька груп БпЛА з півдня курсом на Дніпропетровщину (Криворізький район) та БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
О 00:23 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині (Нікопольський район) та БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
О 00:29 військові попередили про швидкісну ціль на Полтавщині у південно-західному напрямку!
О 00:31 повідомили про групу БпЛА у напрямку міста Кривий Ріг.
О 00:48 військові повідомили про декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину та з Полтавщини на Черкащину.
О 01:37 повідомили про групу БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.
О 01:50 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА з півдня у напрямку Черкас.
Станом на 02:37:
- БпЛА з Черкащини на Київщину.
- БпЛА з Черкащини на Полтавщину.
- БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.
О 03:40 військові попередили про рух ударного БпЛА у напрямку Києва.
О 03:52 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.