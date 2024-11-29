Россияне запускали ударные БпЛА сразу с нескольких направлений

Российские войска запустили вечером пятницы ударные беспилотники сразу с севера и юга.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:39 появилась угроза ударных БпЛА для Сумщины.

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В 23:13 сообщили о БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.

В 23:33 стало известно о БПЛА на Сумщине в юго-западном направлении.

В 23:44 военные предупредили о нескольких группах БпЛА с юга курсом на Днепропетровщину (Криворожский район) и БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

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В 00:23 Воздушные силы сообщили о нескольких группах БПЛА на Днепропетровщине (Никопольский район) и БПЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

Карта: alerts.in.ua

В 00:29 военные предупредили о скоростной цели на Полтавщине в юго-западном направлении!

В 00:31 сообщили о группе БпЛА в направлении города Кривой Рог.

В 00:48 военные сообщили о нескольких группах БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину и с Полтавщины на Черкасщину.

В 01:37 сообщили о группе БпЛА с Кировоградщины на Черкасщину.

В 01:50 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА с юга в направлении Черкасс.

По состоянию на 02:37:

БпЛА из Черкасской области на Киевщину.

БпЛА из Черкасской области на Полтавщину.

БпЛА на Кировоградщине курсом на запад.

В 03:40 военные предупредили о движении ударного БпЛА в направлении Киева.

В 03:52 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.