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ISW: Південна Корея може посили підтримку України через війська КНДР у Росії

Ольга Глущенко Неділя, 3 листопада 2024, 03:52
ISW: Південна Корея може посили підтримку України через війська КНДР у Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про те, що Південна Корея сповістила про імовірну готовність посилити підтримку України на тлі повідомлень про розгортання північнокорейських військ біля кордону України з боку Росії.

Джерело: ISW

Дослівно: "Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною".

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Деталі: Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив 1 листопада, що "розглядаються всі можливі сценарії" у відповідь на питання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північнокорейських військ в Росії.

Він підкреслив, що Південна Корея буде стежити за залученням північнокорейських військ у Росію і за "вигодами", які Північна Корея отримує від Росії, щоб визначити курс дій.

Головне управління військової розвідки України повідомило 2 листопада, що за останній тиждень  російські війська перекинули 7000 північнокорейських військовослужбовців у райони поблизу кордону з Україною

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За інформацією української розвідки, російські війська озброїли північнокорейських солдатів 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, протитанковими керованими ракетами "Фенікс" і протитанковими гранатометами РПГ-7, а також забезпечили північнокорейські війська деякими приладами нічного бачення, тепловізорами та іншим оптичним обладнанням.

Ключові висновки ISW за 2 листопада:

  • Як повідомляється, українські сили завдали удару по семи російських радарах і системах протиповітряної оборони у ніч з 20 на 21 жовтня.
  • Південна Корея сигналізувала про можливу готовність збільшити підтримку України на тлі надходження розвідувальних даних про розгортання північнокорейських сил поблизу російського кордону з Україною.
  • Російський федеральний цензор Роскомнагляд 2 листопада реалізував свій план з деанонімізації російських акаунтів у соціальних мережах.
  • Українські та російські війська незначно просунулися на північ від міста Суджа Курської області.
  • Російські війська незначно просунулися на північ від Курахового в Донецькій області.
  • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що скасував наказ бійцям спецпідрозділу "Ахмат" не брати в полон українських військовослужбовців під час війни в Україні.

ISWПівденна КореяРосіяПівнічна Корея
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