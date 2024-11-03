ISW: Південна Корея може посили підтримку України через війська КНДР у Росії
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про те, що Південна Корея сповістила про імовірну готовність посилити підтримку України на тлі повідомлень про розгортання північнокорейських військ біля кордону України з боку Росії.
Джерело: ISW
Дослівно: "Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною".
Деталі: Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив 1 листопада, що "розглядаються всі можливі сценарії" у відповідь на питання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північнокорейських військ в Росії.
Він підкреслив, що Південна Корея буде стежити за залученням північнокорейських військ у Росію і за "вигодами", які Північна Корея отримує від Росії, щоб визначити курс дій.
Головне управління військової розвідки України повідомило 2 листопада, що за останній тиждень російські війська перекинули 7000 північнокорейських військовослужбовців у райони поблизу кордону з Україною
За інформацією української розвідки, російські війська озброїли північнокорейських солдатів 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, протитанковими керованими ракетами "Фенікс" і протитанковими гранатометами РПГ-7, а також забезпечили північнокорейські війська деякими приладами нічного бачення, тепловізорами та іншим оптичним обладнанням.
Ключові висновки ISW за 2 листопада:
- Як повідомляється, українські сили завдали удару по семи російських радарах і системах протиповітряної оборони у ніч з 20 на 21 жовтня.
- Південна Корея сигналізувала про можливу готовність збільшити підтримку України на тлі надходження розвідувальних даних про розгортання північнокорейських сил поблизу російського кордону з Україною.
- Російський федеральний цензор Роскомнагляд 2 листопада реалізував свій план з деанонімізації російських акаунтів у соціальних мережах.
- Українські та російські війська незначно просунулися на північ від міста Суджа Курської області.
- Російські війська незначно просунулися на північ від Курахового в Донецькій області.
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що скасував наказ бійцям спецпідрозділу "Ахмат" не брати в полон українських військовослужбовців під час війни в Україні.