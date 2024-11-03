ISW: Південна Корея може посили підтримку України через війська КНДР у Росії

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про те, що Південна Корея сповістила про імовірну готовність посилити підтримку України на тлі повідомлень про розгортання північнокорейських військ біля кордону України з боку Росії.

Джерело: ISW

Дослівно: "Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною".

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Деталі: Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив 1 листопада, що "розглядаються всі можливі сценарії" у відповідь на питання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північнокорейських військ в Росії.

Він підкреслив, що Південна Корея буде стежити за залученням північнокорейських військ у Росію і за "вигодами", які Північна Корея отримує від Росії, щоб визначити курс дій.

Головне управління військової розвідки України повідомило 2 листопада, що за останній тиждень російські війська перекинули 7000 північнокорейських військовослужбовців у райони поблизу кордону з Україною

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За інформацією української розвідки, російські війська озброїли північнокорейських солдатів 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, протитанковими керованими ракетами "Фенікс" і протитанковими гранатометами РПГ-7, а також забезпечили північнокорейські війська деякими приладами нічного бачення, тепловізорами та іншим оптичним обладнанням.

Ключові висновки ISW за 2 листопада: