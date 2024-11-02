Кадиров передумав не брати в полон українських військових

Правитель російської Чечні Рамзан Кадиров заявив, що скасував свій наказ бійцям "Ахмата" не брати в полон українських військових.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: За словами Кадирова, за останні кілька днів на його ім'я нібито надійшло понад дві тисячі листів від мешканців України з проханням скасувати наказ не брати в полон бійців ЗСУ.

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Він стверджує, що такі листи писали "як жінки, у яких мобілізовані близькі, так і чоловіки, які перебувають на лінії зіткнення не з доброї волі".

Пряма мова: "Відповідаю всім заявникам тут, в офіційному моєму каналі: раніше даний ахматівцям наказ "не брати полонених" скасовано".

Що передувало: 30 жовтня Кадиров заявив, що наказав командирам "Ахмата" більше не брати українських бійців в полон.

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15 вересня командир "Ахмата" Апті Алаудінов відмовився визволяти з українського полону мешканців Чечні та порадив "змити їхню ганьбу кров'ю" і зробити, щоб їх убили.

У серпні державний проєкт ГУР Міноборони України "Хочу жить" опублікував відео з російськими військовополоненими, які кажуть, що вони з Грозного і, як стверджує проєкт, були захоплені в Курській області РФ.