У Києві та області сили ППО працювали по ворожих безпілотниках

У Києві та області вранці 3 листопада працювали сили ППО по російських дронах.

Джерело: КОВА, КМВА

Деталі: У повідомленні зазначили, що атака ворожих БпЛА продовжується.

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Дослівно КОВА: "Сили ППО працюють по цілях".

Деталі: У Києві пролунали вибухи.

О 6:10 Київська МВА повідомила про роботу ППО по ворожих дронах у столиці.

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Оновлено: О 6:37 у Києві, а о 6:41 в області оголосили відбій повітряної тривоги.

Що передувало: БпЛА росіян вчергове почали атаку на регіони України під вечір у суботу, 2 листопада.

У ніч проти 3 листопада в Києві через падіння збитих ворожих безпілотників виникли пожежі.