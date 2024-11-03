"900 бомб та 500 БПЛА": Зеленський показав наслідки атак РФ за тиждень

Російська Федерація атакувала Україну 900 бомбами та 500 "Шахедами" за останні сім днів.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Деталі: Окрім дронів та бомб, РФ також запустила 30 ракет.

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Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури, уточнив президент.

Пряма мова Зеленського: "Усі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки.

У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати.

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Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі".

Нагадаємо: Зеленський наголосив, що росіяни досі використовують компоненти від компаній з Китаю, Європи та США для "Шахедів" та ракет.