Через технічний збій тимчасово зупинявся пропуск через кордон з Молдовою та Румунією
Субота, 30 листопада 2024, 01:18
У зв'язку з технічними несправностями в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією призупинялися пропускні операції.
Джерело: Державна прикордонна служба у соцмережах
Деталі: ДПСУ просить подорожуючих врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.
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Чим саме були викликані ці проблеми, не повідомляється.
Оновлено: О 23:20 ДПСУ повідомила про відновлення оформлення громадян і транспорту.
Дослівно: "Пропускні операції щодо громадян і транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією повністю відновлено".