Через технічний збій тимчасово зупинявся пропуск через кордон з Молдовою та Румунією

У зв'язку з технічними несправностями в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією призупинялися пропускні операції.

Джерело: Державна прикордонна служба у соцмережах

Деталі: ДПСУ просить подорожуючих врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

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Чим саме були викликані ці проблеми, не повідомляється.

Оновлено: О 23:20 ДПСУ повідомила про відновлення оформлення громадян і транспорту.

Дослівно: "Пропускні операції щодо громадян і транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією повністю відновлено".