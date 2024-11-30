В связи с техническим сбоем временно останавливался пропуск через границу с Молдовой и Румынией

В связи с техническими неисправностями в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией приостанавливались пропускные операции.

Источник: Государственная пограничная служба в соцсетях

Детали: ГПСУ просит путешествующих учесть эту информацию при планировании поездок.

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Чем именно были вызваны эти проблемы, не сообщается.

Обновлено: В 23:20 ГПСУ сообщила о возобновлении оформления граждан и транспорта.

Дословно: "Пропускные операции в отношении граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией полностью восстановлены".