В связи с техническим сбоем временно останавливался пропуск через границу с Молдовой и Румынией
Суббота, 30 ноября 2024, 01:18
В связи с техническими неисправностями в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией приостанавливались пропускные операции.
Источник: Государственная пограничная служба в соцсетях
Детали: ГПСУ просит путешествующих учесть эту информацию при планировании поездок.
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Чем именно были вызваны эти проблемы, не сообщается.
Обновлено: В 23:20 ГПСУ сообщила о возобновлении оформления граждан и транспорта.
Дословно: "Пропускные операции в отношении граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией полностью восстановлены".