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Перспективи для інвестицій всередині країни

"АдН" в передвиборчій програмі закликає припинити санкції проти Росії та вихід із ЄС

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 30 листопада 2024, 00:15
АдН в передвиборчій програмі закликає припинити санкції проти Росії та вихід із ЄС
ілюстративне фото: Getty Images

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" у проєкті передвиборчої програми закликає до скасування санкцій проти Росії, виходу з Європейського Союзу, Паризької кліматичної угоди та відмови від валюти євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Політична програма "АдН" викладена у 85-сторінковому документі, який має бути ухвалений на партійній конференції 11-12 січня.

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У ній Європейський Союз звинувачується в тому, що в останні роки він наполегливо просувається вперед у своєму перетворенні на "наддержаву з плановою економікою".

"Ми вважаємо за необхідне, щоб Німеччина вийшла з Європейського Союзу і створила нову європейську спільноту", – йдеться там.

Також програма містить заклик до посилення законів про аборти, припинення економічних санкцій проти Росії та повторного введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік".

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Крім того, "Альтернатива для Німеччини" закликає "покласти край хибному шляху постійної фінансової допомоги, знову запровадивши національну валюту", і вийти з Паризької кліматичної угоди.

Серед інших заходів програми – заборона абортів і зобов'язання для вагітних жінок переглядати ультразвукові знімки дитини під час консультацій, "щоб вони знали, на якій стадії розвитку перебуває дитина".

Передісторія:

вибориНімеччина
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