Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" в проекте предвыборной программы призывает к отмене санкций против России, выходу из Европейского Союза, Парижского климатического соглашения и отказу от валюты евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Политическая программа "АдН" изложена в 85-страничном документе, который должен быть принят на партийной конференции 11-12 января.

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В ней Европейский Союз обвиняется в том, что в последние годы он упорно продвигается вперед в своем превращении в "сверхдержаву с плановой экономикой".

"Мы считаем необходимым, чтобы Германия вышла из Европейского Союза и создала новое европейское сообщество", – говорится там.

Также программа содержит призыв к ужесточению законов об абортах, прекращению экономических санкций против России и повторному введению в эксплуатацию газопровода "Северный поток".

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Кроме того, "Альтернатива для Германии" призывает "положить конец ложному пути постоянной финансовой помощи, снова введя национальную валюту", и выйти из Парижского климатического соглашения.

Среди других мер программы – запрет абортов и обязательство для беременных женщин просматривать ультразвуковые снимки ребенка во время консультаций, "чтобы они знали, на какой стадии развития находится ребенок".

Предыстория: