Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

"АдН" в предвыборной программе призывает прекратить санкции против России и выход из ЕС

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСуббота, 30 ноября 2024, 00:15
АдН в предвыборной программе призывает прекратить санкции против России и выход из ЕС
иллюстративное фото: Getty Images

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" в проекте предвыборной программы призывает к отмене санкций против России, выходу из Европейского Союза, Парижского климатического соглашения и отказу от валюты евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Политическая программа "АдН" изложена в 85-страничном документе, который должен быть принят на партийной конференции 11-12 января.

Реклама:

В ней Европейский Союз обвиняется в том, что в последние годы он упорно продвигается вперед в своем превращении в "сверхдержаву с плановой экономикой".

"Мы считаем необходимым, чтобы Германия вышла из Европейского Союза и создала новое европейское сообщество", – говорится там.

Также программа содержит призыв к ужесточению законов об абортах, прекращению экономических санкций против России и повторному введению в эксплуатацию газопровода "Северный поток".

РЕКЛАМА:

Кроме того, "Альтернатива для Германии" призывает "положить конец ложному пути постоянной финансовой помощи, снова введя национальную валюту", и выйти из Парижского климатического соглашения.

Среди других мер программы – запрет абортов и обязательство для беременных женщин просматривать ультразвуковые снимки ребенка во время консультаций, "чтобы они знали, на какой стадии развития находится ребенок".

Предыстория:

  • Досрочные выборы в парламент Германии должны состояться 23 февраля 2025 года после того, как из федеральной правительственной коалиции вышла Свободная демократическая партия.
  • Недавно стало известно, что свободные демократы имели тайный план развала коалиции, что загнало партию в кризис.

виборыГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО, пока Трамп еще не в Белом доме

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским и, что "формирует концепцию" для прекращения войны

В Кремле переживают за свои базы в Сирии и ищут, с кем договариваться

Лидер немецкой оппозиции в Киеве: Путин пойдет на переговоры, когда Украина сможет себя защитить

видеоВ оккупированном Донецке позорвали экс-начальника Еленовской колонии: он умер

фото, видеоВ Тбилиси власти сорвали с "елки" фотографии людей, пострадавших во время митингов

Все новости...
виборы
В ЦИК Румынии не исключили проведения повторных выборов президента
В Румынии пересчитают голоса на выборах президента – КС
В Румынии предлагают приостановить работу TikTok из-за опасений относительно выборов
Последние новости
14:45
Германия заморозила прием заявлений от сирийцев о предоставлении убежища
14:25
Зеленский: Я подчеркнул Макрону и Трампу, что Путин не хочет окончания войны. Его надо заставить
14:20
В Украине планируют ввести новые пенсии с расчетом выплат по системе баллов
14:17
Синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом и гололедицу
14:14
Украина может подумать о присутствии иностранных войск для гарантии безопасности – Зеленский
13:42
Китай впервые за 14 лет смягчает денежно-кредитную политику
13:42
фото, дополнено Россияне атаковали Херсон: 1 погибший, 3 раненых
13:41
В Коордштабе прокомментировали заявление РФ о возвращении тел с Ил-76: идет экспертиза
13:17
Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО, пока Трамп еще не в Белом доме
13:16
фотоРазведка Британии показала воронки и подтвердила поражение российского ЗРК С-400 в Крыму
Все новости...
Реклама:
Реклама: