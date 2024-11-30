"АдН" в предвыборной программе призывает прекратить санкции против России и выход из ЕС
Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" в проекте предвыборной программы призывает к отмене санкций против России, выходу из Европейского Союза, Парижского климатического соглашения и отказу от валюты евро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA
Детали: Политическая программа "АдН" изложена в 85-страничном документе, который должен быть принят на партийной конференции 11-12 января.
В ней Европейский Союз обвиняется в том, что в последние годы он упорно продвигается вперед в своем превращении в "сверхдержаву с плановой экономикой".
"Мы считаем необходимым, чтобы Германия вышла из Европейского Союза и создала новое европейское сообщество", – говорится там.
Также программа содержит призыв к ужесточению законов об абортах, прекращению экономических санкций против России и повторному введению в эксплуатацию газопровода "Северный поток".
Кроме того, "Альтернатива для Германии" призывает "положить конец ложному пути постоянной финансовой помощи, снова введя национальную валюту", и выйти из Парижского климатического соглашения.
Среди других мер программы – запрет абортов и обязательство для беременных женщин просматривать ультразвуковые снимки ребенка во время консультаций, "чтобы они знали, на какой стадии развития находится ребенок".
Предыстория:
- Досрочные выборы в парламент Германии должны состояться 23 февраля 2025 года после того, как из федеральной правительственной коалиции вышла Свободная демократическая партия.
- Недавно стало известно, что свободные демократы имели тайный план развала коалиции, что загнало партию в кризис.