F-16 знищили сім крилатих ракет, які загрожували цивільній інфраструктурі України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що винищувачі F-16 ефективно знищили сім крилатих ракет, які протягом ночі прямували до цивільних об’єктів.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News

Деталі: За словами президента, попри обмежену кількість винищувачів F-16, які наразі має Україна, їхня ефективність у боротьбі з російськими повітряними загрозами є високою.

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Пряма мова: "Як працюють F-16 на сьогоднішній день? Дуже добре. Здебільшого, відмінно. У нас дуже мало F-16. Що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі".

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