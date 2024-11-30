F-16 знищили сім крилатих ракет, які загрожували цивільній інфраструктурі України – Зеленський
Субота, 30 листопада 2024, 00:59
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що винищувачі F-16 ефективно знищили сім крилатих ракет, які протягом ночі прямували до цивільних об’єктів.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News
Деталі: За словами президента, попри обмежену кількість винищувачів F-16, які наразі має Україна, їхня ефективність у боротьбі з російськими повітряними загрозами є високою.
Реклама:
Пряма мова: "Як працюють F-16 на сьогоднішній день? Дуже добре. Здебільшого, відмінно. У нас дуже мало F-16. Що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі".
Передісторія:
- Нідерланди 20 листопада, прозвітували про передачу останніх двох винищувачів F-16 до навчального центру на румунській авіабазі Фетешть.