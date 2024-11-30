F-16 уничтожили семь крылатых ракет, которые угрожали гражданской инфраструктуре Украины – Зеленский
Суббота, 30 ноября 2024, 00:59
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что истребители F-16 эффективно уничтожили семь крылатых ракет, которые в течение ночи направлялись к гражданским объектам.
Источник: Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News
Детали: По словам президента, несмотря на ограниченное количество истребителей F-16, которые сейчас имеет Украина, их эффективность в борьбе с российскими воздушными угрозами является высокой.
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Прямая речь: "Как работают F-16 на сегодняшний день? Очень хорошо. В основном, отлично. У нас очень мало F-16. Что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, которые летели по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре".
Предыстория:
- Нидерланды 20 ноября, отчитались о передаче последних двух истребителей F-16 в учебный центр на румынской авиабазе Фетешть.