F-16 уничтожили семь крылатых ракет, которые угрожали гражданской инфраструктуре Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что истребители F-16 эффективно уничтожили семь крылатых ракет, которые в течение ночи направлялись к гражданским объектам.

Источник: Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News

Детали: По словам президента, несмотря на ограниченное количество истребителей F-16, которые сейчас имеет Украина, их эффективность в борьбе с российскими воздушными угрозами является высокой.

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Прямая речь: "Как работают F-16 на сегодняшний день? Очень хорошо. В основном, отлично. У нас очень мало F-16. Что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, которые летели по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре".

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