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ISW: Заяви Путіна про нові удари "Орєшніком" – пусті залякування

Іван Д'яконовСубота, 30 листопада 2024, 04:22
ISW: Заяви Путіна про нові удари Орєшніком – пусті залякування
ілюстративне фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті повідомляють, що у можливостях ракети "Орєшнік" немає нічого нового, та її застосування не призведе до подальшої ескалації у війні.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначається, що зусилля російського диктатора Володимира Путіна висвітлювати технічні характеристики ракети є частиною ширшої інформаційної кампанії.

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В ISW переконані, що акцентування уваги на дальності та корисному навантаженні ракети, порівнюючи її руйнівні можливості з можливостями метеора, покликане залякати Україну та Захід і відвернути Київ від подальших ударів по території РФ західними системами.

Дослівно: "Навіть погрози Путіна завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві є порожнім звуком, адже російські війська і так регулярно завдають ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, що здатні нести ядерні боєголовки".

Деталі: Президент України Володимир Зеленський підсумував цей факт 29 листопада у відповідь на заяви Путіна на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані та заявив, що "Путін хоче додати ще тисячі до тисяч ракет, які вже були випущені в Україну".

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Агентство Reuters з посиланням на п'ять близьких до американської розвідки джерел 27 листопада зазначили, що удар "Орєшніка" 21 листопада не змінив оцінки розвідки США про те, що Кремль навряд чи застосує ядерну зброю в Україні, навіть у відповідь на удари ЗСУ по території Росії західною зброєю.

Дослівно: "Таким чином, постійне хизування Путіна "Орєшніком" і російським ракетним потенціалом, залишається частиною рефлексивної контрольної інформаційної операції Кремля і навряд чи є предвісником розробки новітніх російських засобів для нанесення глибокого удару".

Ключові висновки:

  • Президент Росії Володимир Путін продовжує вихвалятися технічними характеристиками нещодавно запущеної балістичної ракети "Орєшнік" і погрожувати новими ударами "Орєшніків" по Україні в рамках посиленої російської інформаційної кампанії, спрямованої на примушення Заходу і України до стримування.
  • Можливості ракети "Орєшнік" не є чимось особливо новим. Американські та українські офіційні особи відзначали, що ракета "Орєшнік" не віщує російської ескалації у війні. Тому постійне вихваляння Путіна ракетою "Орєшнік" і російським ракетним потенціалом залишається частиною контрольованої інформаційної кампанії Кремля і навряд є предвісником розробки новітніх російських засобів для нанесення глибокого удару.
  • Російські військові розглядають можливість створення окремого підрозділу з безпілотних систем, ймовірно, в рамках Міністерства оборони Росії в запізнілій спробі наздогнати створення українських Сил безпілотних систем створеної в лютому 2024 року.
  • У ніч з 27 на 28 листопада та з 28 на 29 листопада російські війська здійснили масовану серію безпілотних і ракетних ударів по енергетичній системі України та основних об'єктах оборонної промисловості.
  • Українські війська 28 і 29 листопада завдали низки ударів по чотирьох російських системах ППО і радарах на окупованій території України та двох нафтобазах у Росії.
  • У листопаді міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов здійснив неоголошений візит до столиці Північної Кореї Пхеньяну.

ISWКримвійнаракетний удар
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