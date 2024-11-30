ISW: Заявления Путина о новых ударах «Орешником» – пустые запугивания

Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщают, что в возможностях ракеты "Орешник" нет ничего нового, и ее применение не приведет к дальнейшей эскалации в войне.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечается, что усилия российского диктатора Владимира Путина освещать технические характеристики ракеты является частью более широкой информационной кампании.

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В ISW убеждены, что акцентирование внимания на дальности и полезной нагрузке ракеты, сравнивая ее разрушительные возможности с возможностями метеора, призвано запугать Украину и Запад и отвлечь Киев от дальнейших ударов по территории РФ западными системами.

Дословно: "Даже угрозы Путина нанести удары по „центрам принятия решений" в Киеве являются пустым звуком, ведь российские войска и так регулярно наносят удары по гражданской и критически важной инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерные боеголовки".

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подытожил этот факт 29 ноября в ответ на заявления Путина на заседании Совета безопасности ОДКБ в Казахстане и заявил, что "Путин хочет добавить еще тысячи к тысячам ракет, которые уже были выпущены в Украину".

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Агентство Reuters со ссылкой на пять близких к американской разведке источников 27 ноября отметили, что удар "Орешника" 21 ноября не изменил оценки разведки США о том, что Кремль вряд ли применит ядерное оружие в Украине, даже в ответ на удары ВСУ по территории России западным оружием.

Дословно: "Таким образом, постоянное хвастовство Путина „Орешником" и российским ракетным потенциалом, остается частью рефлексивной контрольной информационной операции Кремля и вряд ли является предвестником разработки новейших российских средств для нанесения глубокого удара".

Ключевые выводы: