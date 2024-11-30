ISW: Заявления Путина о новых ударах «Орешником» – пустые запугивания
Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщают, что в возможностях ракеты "Орешник" нет ничего нового, и ее применение не приведет к дальнейшей эскалации в войне.
Источник: ISW
Детали: В отчете отмечается, что усилия российского диктатора Владимира Путина освещать технические характеристики ракеты является частью более широкой информационной кампании.
В ISW убеждены, что акцентирование внимания на дальности и полезной нагрузке ракеты, сравнивая ее разрушительные возможности с возможностями метеора, призвано запугать Украину и Запад и отвлечь Киев от дальнейших ударов по территории РФ западными системами.
Дословно: "Даже угрозы Путина нанести удары по „центрам принятия решений" в Киеве являются пустым звуком, ведь российские войска и так регулярно наносят удары по гражданской и критически важной инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерные боеголовки".
Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подытожил этот факт 29 ноября в ответ на заявления Путина на заседании Совета безопасности ОДКБ в Казахстане и заявил, что "Путин хочет добавить еще тысячи к тысячам ракет, которые уже были выпущены в Украину".
Агентство Reuters со ссылкой на пять близких к американской разведке источников 27 ноября отметили, что удар "Орешника" 21 ноября не изменил оценки разведки США о том, что Кремль вряд ли применит ядерное оружие в Украине, даже в ответ на удары ВСУ по территории России западным оружием.
Дословно: "Таким образом, постоянное хвастовство Путина „Орешником" и российским ракетным потенциалом, остается частью рефлексивной контрольной информационной операции Кремля и вряд ли является предвестником разработки новейших российских средств для нанесения глубокого удара".
Ключевые выводы:
- Президент России Владимир Путин продолжает хвастаться техническими характеристиками недавно запущенной баллистической ракеты "Орешник" и угрожать новыми ударами "Орешников" по Украине в рамках усиленной российской информационной кампании, направленной на принуждение Запада и Украины к сдерживанию.
- Возможности ракеты "Орешник" не являются чем-то особенно новым. Американские и украинские официальные лица отмечали, что ракета "Орешник" не предвещает российской эскалации в войне. Поэтому постоянное восхваление Путина ракетой "Орешник" и российским ракетным потенциалом остается частью контролируемой информационной кампании Кремля и вряд ли является предвестником разработки новейших российских средств для нанесения глубокого удара.
- Российские военные рассматривают возможность создания отдельного подразделения по беспилотным системам, вероятно, в рамках Министерства обороны России в запоздалой попытке догнать создание украинских Сил беспилотных систем созданной в феврале 2024 года.
- В ночь с 27 на 28 ноября и с 28 на 29 ноября российские войска осуществили массированную серию беспилотных и ракетных ударов по энергетической системе Украины и основным объектам оборонной промышленности.
- Украинские войска 28 и 29 ноября нанесли ряд ударов по четырем российским системам ПВО и радарам на оккупированной территории Украины и двум нефтебазам в России.
- В ноябре министр обороны России Андрей Белоусов совершил необъявленный визит в столицу Северной Кореи Пхеньян.